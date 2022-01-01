Погода у Луцьку на завтра, 11 грудня

У суботу, 11 грудня, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Йтиме сильний сніг, який до вечора повинен послабшати.Про це свідчать дані Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до 0°.11 грудня вшановується пам’ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.