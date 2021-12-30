На Волині у будинку вибухнули туристичні газові балони: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
10 грудня о 16:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська трапився вибух.
Про це інформує ДСНС.
На місце події оперативно прибули рятувальники, швидка та аварійна газова служби.
З'ясувалося, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.
У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови, але після надання допомоги медиками від госпіталізації відмовився.
Вибухова хвиля пошкодила вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.
О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 - ліквідували.
Для ліквідації наслідків надзвичайної події залучені 2 пожежні автоцистерни та автодрабина.
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Про це інформує ДСНС.
На місце події оперативно прибули рятувальники, швидка та аварійна газова служби.
З'ясувалося, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.
У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови, але після надання допомоги медиками від госпіталізації відмовився.
Вибухова хвиля пошкодила вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.
О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 - ліквідували.
Для ліквідації наслідків надзвичайної події залучені 2 пожежні автоцистерни та автодрабина.
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