Сотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



На території єпархії правоохоронці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.



В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.



Наразі силовики перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.



Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області.Про це повідомляє пресслужба СБУ.На території єпархії правоохоронці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.Наразі силовики перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію