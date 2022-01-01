Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
Сьогодні, 22:30
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає,
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!" - написав він.
У пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.
Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.
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Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!" - написав він.
У пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.
Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.
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