Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає,

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!" - написав він.

У пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.
Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні


Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.

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Теги: пологове відділення, Харків
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