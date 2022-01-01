11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).
Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
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Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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