Пентагон не проти того, щоб Україна завдавала ударів по цілях в середині РФ, – The Times





Про це пише видання The Times із посиланням на джерело в американському Міноборони, пише



Зазначається, що американська влада переглянула своє ставлення до даного питання у жовтні після того, як Росія почала завдавати щоденних ударів по цивільному українському населенню та по інфраструктурі України.



Крім того, на цей момент Сполучені Штати вже менше бояться ескалації з боку РФ, зокрема застосування Росією ядерної зброї.



"Ми не говоримо Києву: "Не завдавайте ударів по росіянах. Ми не можемо їм говорити, що робити", — наголосили в Пентагоні.



Водночас у Міноборони закликали Україну дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій.



"Це єдине обмеження, але воно має на увазі, що цілями не повинні ставати російські сім'ї і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", — сказало джерело The Times.



Раніше президент США Джо Байден заявляв, що США не постачатимуть Україні ракетні комплекси, які дозволятимуть уражати цілі, розташовані на території Росії. ЗМІ ширили інформацію, що Україна зможе отримати РСЗВ, але не великої дальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати більше не наполягають на тому, аби Україна не завдавала ударів по цілях на території Російської Федерації. Таким чином Пентагон фактично дав "зелене світло" на удари безпілотниками по Росії.Про це пише видання The Times із посиланням на джерело в американському Міноборони, пише Громадське Зазначається, що американська влада переглянула своє ставлення до даного питання у жовтні після того, як Росія почала завдавати щоденних ударів по цивільному українському населенню та по інфраструктурі України.Крім того, на цей момент Сполучені Штати вже менше бояться ескалації з боку РФ, зокрема застосування Росією ядерної зброї."Ми не говоримо Києву: "Не завдавайте ударів по росіянах. Ми не можемо їм говорити, що робити", — наголосили в Пентагоні.Водночас у Міноборони закликали Україну дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій."Це єдине обмеження, але воно має на увазі, що цілями не повинні ставати російські сім'ї і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", — сказало джерело The Times.Раніше президент СШАзаявляв, що США не постачатимуть Україні ракетні комплекси, які дозволятимуть уражати цілі, розташовані на території Росії. ЗМІ ширили інформацію, що Україна зможе отримати РСЗВ, але не великої дальності.

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