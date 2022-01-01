У Луцьку збирають матеріали для виготовлення окопних свічок
Сьогодні, 17:17
У центр управління відходами «Чистий Луцьк» просять приносити бляшанки та інші матеріали для виготовлення окопних свічок.
Про це повідомили на сторінці "Чистий Луцьк" у фейсбуці.
"Потреба в окопних свічках для наших воїнів постійно зростає. До нас звернулися безпосередньо самі військові, також постійно просять матеріали для виготовлення свічок і волонтери. Тому, любі відвідувачі Центру управління відходами "Чистий Луцьк", як будете привозити нам побутове сміття, не забувайте про бляшанки! Також актуальні потреби на віск, парафін, картон, одяг" - йдеться в повідомленні.
Також наголошують, що приймають скло, папір, побутову техніку, батарейки та лампи.
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Про це повідомили на сторінці "Чистий Луцьк" у фейсбуці.
"Потреба в окопних свічках для наших воїнів постійно зростає. До нас звернулися безпосередньо самі військові, також постійно просять матеріали для виготовлення свічок і волонтери. Тому, любі відвідувачі Центру управління відходами "Чистий Луцьк", як будете привозити нам побутове сміття, не забувайте про бляшанки! Також актуальні потреби на віск, парафін, картон, одяг" - йдеться в повідомленні.
Також наголошують, що приймають скло, папір, побутову техніку, батарейки та лампи.
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