44-річний волинянин вкрав з магазину кілограм кави
Сьогодні, 15:30
Учора, 9 грудня, посеред дня в одному із магазинів Нововолинська чоловік відкрито заволодів кілограмом кави та утік. Адміністрація торгового закладу звернулась за допомогою до поліцейських.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дільничні офіцери поліції по гарячих слідах встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Викрадену каву поліцейські вилучили. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Крім того, встановлено, що у грудні чоловік скоїв аналогічний злочин із магазину.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненому та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дільничні офіцери поліції по гарячих слідах встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Викрадену каву поліцейські вилучили. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Крім того, встановлено, що у грудні чоловік скоїв аналогічний злочин із магазину.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненому та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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