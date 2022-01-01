Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування

Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування
Командування Волинської бригади територіальної оборони закликає жителів області бути вкрай уважними та обережними при відвідуванні п’ятикілометрової смуги вздовж кордону з Республікою Білорусь.

Про це йдеться на сторінці бригади.

"На випадок ймовірного сухопутного вторгнення з північного напрямку фахівцями інженерно-саперних підрозділів нашої бригади вздовж кордону вибудовано систему мінно-вибухових загороджень.

Закликаємо власників авто-, мото-, велотранспорту, а також власників гужових підвід не з’їжджати на узбіччя, а також не користуватися польовими та лісовими дорогами", - йдеться в повідомленні.

Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі. Так само уважними та відповідальними варто бути жителям прикордоння, які пересуваються в пішому порядку. Ні в якому разі не варто наближатися до огороджених ділянок на полях та в лісах, а також до ділянок, маркованих табличками "Небезпечно, міни!". Окрім того, треба беззастережно додержуватися заборони на відвідування тих чи інших лісових масивів.

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Теги: Волинь, Білорусь, кордон, мінування
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