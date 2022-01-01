Сьогодні волинська бригада відзначає день народження





Про це



"8 років ми незламним щитом стоїмо на межі війни та миру! 8 років Князівські воїни знищують ворога, захищаючи незалежність України та свободу її народу! 8 років і, особливо, 9 місяців 2022-го, нам не було легко на жодному з напрямків фронту, на Київщині й Житомирщині, на Миколаївщині і Запоріжжі, на Донбасі і Харківщині. І ми знаємо, що легко не буде. Але і тоді, і зараз, і в майбутньому ми, твердою рукою тримаючи зброю, йдемо вперед, нищимо ворога, відвойовуємо те, що в нас намагаються відібрати й спаплюжити.



Кожен із нас, солдат, сержант і офіцер нашої Князівської 14-ки творить історію нашої уславленої військової частини. З кожного з нас починається наша Князівська бригада та наші Збройні Сили. І від кожного з нас залежить Перемога, а отже, - майбутнє України!



Ми не знаємо дати Перемоги. Але ми знаємо, як багато ми маємо для неї зробити. Знаємо, як знищувати зло – битися і вбивати.



Ми не знаємо, як у майбутньому називатимуть цю війну історики. Але ми завжди пам’ятимемо побратимів, яких вона в нас забрала. Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам’яті за кожним із них. А поки що нехай допомагають нам із Небесного війська", - йдеться в повідомленні.



У волинській бригаді наголошують, що кожної миті готові до бою. Іменем України, її силою вони будуть бити ворога нещадно.



"Ми вистоїмо, щоб вистояла Україна! Ми переможемо, щоб держава жила! З Днем народження, Князівська бригадо! З 8-літтям!", - кажуть бійці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 років тому, 10 грудня 2014 року, у вирі війни, народилася 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.Про це повідомляють на сторінці бригади."8 років ми незламним щитом стоїмо на межі війни та миру! 8 років Князівські воїни знищують ворога, захищаючи незалежність України та свободу її народу! 8 років і, особливо, 9 місяців 2022-го, нам не було легко на жодному з напрямків фронту, на Київщині й Житомирщині, на Миколаївщині і Запоріжжі, на Донбасі і Харківщині. І ми знаємо, що легко не буде. Але і тоді, і зараз, і в майбутньому ми, твердою рукою тримаючи зброю, йдемо вперед, нищимо ворога, відвойовуємо те, що в нас намагаються відібрати й спаплюжити.Кожен із нас, солдат, сержант і офіцер нашої Князівської 14-ки творить історію нашої уславленої військової частини. З кожного з нас починається наша Князівська бригада та наші Збройні Сили. І від кожного з нас залежить Перемога, а отже, - майбутнє України!Ми не знаємо дати Перемоги. Але ми знаємо, як багато ми маємо для неї зробити. Знаємо, як знищувати зло – битися і вбивати.Ми не знаємо, як у майбутньому називатимуть цю війну історики. Але ми завжди пам’ятимемо побратимів, яких вона в нас забрала. Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам’яті за кожним із них. А поки що нехай допомагають нам із Небесного війська", - йдеться в повідомленні.У волинській бригаді наголошують, що кожної миті готові до бою. Іменем України, її силою вони будуть бити ворога нещадно."Ми вистоїмо, щоб вистояла Україна! Ми переможемо, щоб держава жила! З Днем народження, Князівська бригадо! З 8-літтям!", - кажуть бійці.

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