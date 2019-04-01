На Волині автомобіль злетів у річку та перекинувся: двоє людей загинули
Сьогодні, 14:33
У Ковельському районі внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб: двоє людей загинули.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні близько 11:00 години 38-річний водій, керуючи автомобілем Honda CRV в селі Воля-Ковельська, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів, 32-х, 10-ти та 6-ти років, із загальним переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області.
На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні близько 11:00 години 38-річний водій, керуючи автомобілем Honda CRV в селі Воля-Ковельська, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів, 32-х, 10-ти та 6-ти років, із загальним переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області.
На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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