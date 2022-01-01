ЗСУ ліквідували за добу ще 370 окупантів
Сьогодні, 12:20
Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 93 760 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
▪️ особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
▪️ танків - 2940 (+3) од.
▪️ бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,
▪️ артилерійських систем - 1927 (+1) од.,
▪️ РСЗВ - 397 (+2) од.
▪️ засоби ППО - 211 (+0) од.,
▪️ літаків - 281 (+0) од.,
▪️ вертольотів - 264 (+0) од.,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
▪️ крилаті ракети - 592 (+0),
▪️ кораблі/катери - 16 (+0) од.,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,
▪️ спеціальна техніка - 167 (+3).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
▪️ особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
▪️ танків - 2940 (+3) од.
▪️ бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,
▪️ артилерійських систем - 1927 (+1) од.,
▪️ РСЗВ - 397 (+2) од.
▪️ засоби ППО - 211 (+0) од.,
▪️ літаків - 281 (+0) од.,
▪️ вертольотів - 264 (+0) од.,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
▪️ крилаті ракети - 592 (+0),
▪️ кораблі/катери - 16 (+0) од.,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,
▪️ спеціальна техніка - 167 (+3).
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