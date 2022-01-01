ЗСУ ліквідували за добу ще 370 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:



▪️ особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,

▪️ танків - 2940 (+3) од.

▪️ бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,

▪️ артилерійських систем - 1927 (+1) од.,

▪️ РСЗВ - 397 (+2) од.

▪️ засоби ППО - 211 (+0) од.,

▪️ літаків - 281 (+0) од.,

▪️ вертольотів - 264 (+0) од.,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),

▪️ крилаті ракети - 592 (+0),

▪️ кораблі/катери - 16 (+0) од.,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,

▪️ спеціальна техніка - 167 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 93 760 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.▪️ особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,▪️ танків - 2940 (+3) од.▪️ бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,▪️ артилерійських систем - 1927 (+1) од.,▪️ РСЗВ - 397 (+2) од.▪️ засоби ППО - 211 (+0) од.,▪️ літаків - 281 (+0) од.,▪️ вертольотів - 264 (+0) од.,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),▪️ крилаті ракети - 592 (+0),▪️ кораблі/катери - 16 (+0) од.,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,▪️ спеціальна техніка - 167 (+3).

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