Через атаки «шахедами» в Одесі світла немає у всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури





Про це повідомляє



"Вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у компанії, ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення.



Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури. Підрозділами Повітряного командування "Південь"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини.Про це повідомляє ДТЕК "Вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - йдеться у повідомленні.Як зазначили у компанії, ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення.Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури. Підрозділами Повітряного командування "Південь" збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

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