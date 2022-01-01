СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП

СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у «забороненій» Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури.

Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року.

Наразі стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.
На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.
Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами РФ і РБ.

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП

Безпекові заходи СБУ проводилися в межах чинного законодавства спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників УПЦ (МП).

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, УПЦ МП
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