Додому «На щиті» повернувся Герой з Волині Олександр Бусел

Додому «На щиті» повернувся Герой з Волині Олександр Бусел
Додому повернувся «На щиті» у супроводі побратимів повернувся волинянин Олександр Бусел.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"На захист Вітчизни став житель села Рудка, мешканець Чарторийська Бусел Олександр Петрович, працелюбний, дбайливий чоловік. Важкі хвороби здолали Солдата. Додому повернувся у супроводі побратимів на щиті. Щирі співчуття мамі і татові, дружині і синові, друзям і рідним", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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