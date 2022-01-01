Додому «На щиті» повернувся Герой з Волині Олександр Бусел

Олександр Бусел.



Про це Олександр Гаврилюк.



"На захист Вітчизни став житель села Рудка, мешканець Чарторийська Бусел Олександр Петрович, працелюбний, дбайливий чоловік. Важкі хвороби здолали Солдата. Додому повернувся у супроводі побратимів на щиті. Щирі співчуття мамі і татові, дружині і синові, друзям і рідним", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому повернувся «На щиті» у супроводі побратимів повернувся волинянинПро це повідомив Маневицький селищний голова"На захист Вітчизни став житель села Рудка, мешканець Чарторийська Бусел Олександр Петрович, працелюбний, дбайливий чоловік. Важкі хвороби здолали Солдата. Додому повернувся у супроводі побратимів на щиті. Щирі співчуття мамі і татові, дружині і синові, друзям і рідним", - йдеться в повідомленні.

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