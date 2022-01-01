Курс валют у Луцьку 10 грудня
Сьогодні, 09:40
10 грудня готівковий курс долара становить 39.82, продають його за 40.00.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 8,88.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 8,88.
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