Курс валют у Луцьку 10 грудня

Курс валют у Луцьку 10 грудня
10 грудня готівковий курс долара становить 39.82, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за 41.84.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 8,88.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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