Курс валют у Луцьку 10 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за 41.84.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 8,88.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 грудня готівковий курс долара становить 39.82, продають його за 40.00.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 41.84.Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 8,88.

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