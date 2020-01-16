На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора, який був у забороненій зоні

Віталій Коваль повідомив, що водій і пасажир не травмувались.



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Інцидент стався біля колишнього райцентру Зарічне на півночі області.



“Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. А винуватці були затримані після спроби втечі”, — зазначив Коваль.



Начальник ОВА нагадав, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.



“Не потрібно думати, що ви найхитріші. Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку”, — зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині 9 грудня на міні підірвався причіп трактора. Начальник обласної військової адміністраціїповідомив, що водій і пасажир не травмувались.Про це пише Суспільне Інцидент стався біля колишнього райцентру Зарічне на півночі області.“Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. А винуватці були затримані після спроби втечі”, — зазначив Коваль.Начальник ОВА нагадав, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.“Не потрібно думати, що ви найхитріші. Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку”, — зазначив посадовець.

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