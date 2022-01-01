Вночі над трьома областями збили 10 із 15 «шахедів»

Вночі над трьома областями збили 10 із 15 «шахедів»
Повітряні сили вночі, 10 грудня, збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться в повідомленні.

У Повітряному командуванні "Південь" додали, що 4 дрони збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

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Теги: Росія, Україна, війна
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