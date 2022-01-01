Вночі над трьома областями збили 10 із 15 «шахедів»





Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.



"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться в повідомленні.



У Повітряному командуванні "Південь" додали, що 4 дрони збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили вночі, 10 грудня, збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ."Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться в повідомленні.У Повітряному командуванні "Південь" додали, що 4 дрони збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію