Вночі над трьома областями збили 10 із 15 «шахедів»
Сьогодні, 10:00
Повітряні сили вночі, 10 грудня, збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться в повідомленні.
У Повітряному командуванні "Південь" додали, що 4 дрони збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.
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Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться в повідомленні.
У Повітряному командуванні "Південь" додали, що 4 дрони збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.
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