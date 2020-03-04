На Волині рятувальники визволяли півторарічну дитину із зачиненої квартири





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.



Учора, 9 грудня, ввечері рятувальники 5-і державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська виїхали за викликом, аби відкрити двері квартири на 5-у поверсі в гуртожитку.



Близько 20:00 двері в оселю випадково зачинились, а всередині залишилась півторічна дівчинка. Мама не змогла самотужки зарадити неприємностям і викликала службу 101.



Звичайно, вогнеборці не залишились осторонь - оперативно прибули до місця подіі, піднялись по автодрабині до вікна і звідти змогли потрапити всередину, відкрити двері та зарадити біді.



На щастя, дитина не постраждала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники надали допомогу, відкривши двері квартири, де зачинилась півторарічна дитина.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Учора, 9 грудня, ввечері рятувальники 5-і державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська виїхали за викликом, аби відкрити двері квартири на 5-у поверсі в гуртожитку.Близько 20:00 двері в оселю випадково зачинились, а всередині залишилась півторічна дівчинка. Мама не змогла самотужки зарадити неприємностям і викликала службу 101.Звичайно, вогнеборці не залишились осторонь - оперативно прибули до місця подіі, піднялись по автодрабині до вікна і звідти змогли потрапити всередину, відкрити двері та зарадити біді.На щастя, дитина не постраждала.

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