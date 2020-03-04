На Волині рятувальники визволяли півторарічну дитину із зачиненої квартири

На Волині рятувальники визволяли півторарічну дитину із зачиненої квартири
Волинські рятувальники надали допомогу, відкривши двері квартири, де зачинилась півторарічна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Учора, 9 грудня, ввечері рятувальники 5-і державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська виїхали за викликом, аби відкрити двері квартири на 5-у поверсі в гуртожитку.

Близько 20:00 двері в оселю випадково зачинились, а всередині залишилась півторічна дівчинка. Мама не змогла самотужки зарадити неприємностям і викликала службу 101.

Звичайно, вогнеборці не залишились осторонь - оперативно прибули до місця подіі, піднялись по автодрабині до вікна і звідти змогли потрапити всередину, відкрити двері та зарадити біді.

На щастя, дитина не постраждала.

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Теги: рятувальники, дитина
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