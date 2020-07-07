На Волині визначилися з переможцями конкурсів на посади керівників трьох комунальних закладів
Сьогодні, 06:35
Члени конкурсної комісії визначились з переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад керівників трьох комунальних установ: «Спорт для всіх», ВОДЮСШ для осіб з інвалідністю та ВОДЮСШ з видів боротьби.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Так, на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» був тільки один претендент - Олександр Хриплюк. Він працює у Волинському регіональному центрі для осіб з інвалідністю «Інваспорт» та обраний відповідальним секретарем відділення Національного олімпійського комітету на Волині.
На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортвної школи для осіб з інвалідністю документи подав лише один кандидат – Андрій Рожок. Претендент з 2014 року очолює відділення легкої атлетики. Його вихованець Ярослав Окапінський був учасником Паралімпійських ігор в Токіо, де зайняв 6 місце.
«Маю фахову освіту та працюю в ВОДЮСШ для осіб з інвалідністю з 2005 року на посаді тренера-викладача з легкої атлетики, - розповів Андрій Рожок. – В частині розвитку закладу бачу два головних компоненти - це робота на масовість, адже під час війни в Україні збільшилась кількість тих, хто має інвалідність, І друге - наповнюваність збірних команд України саме волинськими спортсменами. Для цього нам потрібно підвищувати якість підготовки наших вихованців».
Він планує відкрити відділення з плавання, створити групи зі стрільби з лука та академічного веслування, а також поглибити співпрацю з інклюзивно-реабілітаційними центрами та громадськими організаціями, аби віднайти в громадах області людей, яких можна було б залучити до спорту.
На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби претендували двоє конкурсантів – т.в.о. директора закладу Віталій Терешкевич та тренерка Аліна Бондарєва.
Аліна Бондарєва розповіла, що планує поглибити співпрацю з відділеннями у громадах аби популяризувати боротьбу як вид спорту серед більшої кількості дітей, залучати спонсорську допомогу та власним прикладом мотивувати до занять.
Віталій Терешкевич зазначив, що за рік роботи на посаді директора ВОДЮСШ з видів боротьби зміг залучити до роботи нових тренерів, створити більше 30 груп, де займаються діти, придбати татамі та перевести школу в комфортніше приміщення. Крім того, в трьох населених пунктах відкрили відділення з видів боротьби.
За результатами голосування члени конкурсної комісії визначили переможців конкурсу та рекомендували сесії Волинської обласної ради проголосувати за наступні кандидатури на заняття вакантних посад: на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» - Олександра Хриплюка, на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю - Андрія Рожка та на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби - Віталія Терешкевича.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Так, на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» був тільки один претендент - Олександр Хриплюк. Він працює у Волинському регіональному центрі для осіб з інвалідністю «Інваспорт» та обраний відповідальним секретарем відділення Національного олімпійського комітету на Волині.
На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортвної школи для осіб з інвалідністю документи подав лише один кандидат – Андрій Рожок. Претендент з 2014 року очолює відділення легкої атлетики. Його вихованець Ярослав Окапінський був учасником Паралімпійських ігор в Токіо, де зайняв 6 місце.
«Маю фахову освіту та працюю в ВОДЮСШ для осіб з інвалідністю з 2005 року на посаді тренера-викладача з легкої атлетики, - розповів Андрій Рожок. – В частині розвитку закладу бачу два головних компоненти - це робота на масовість, адже під час війни в Україні збільшилась кількість тих, хто має інвалідність, І друге - наповнюваність збірних команд України саме волинськими спортсменами. Для цього нам потрібно підвищувати якість підготовки наших вихованців».
Він планує відкрити відділення з плавання, створити групи зі стрільби з лука та академічного веслування, а також поглибити співпрацю з інклюзивно-реабілітаційними центрами та громадськими організаціями, аби віднайти в громадах області людей, яких можна було б залучити до спорту.
На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби претендували двоє конкурсантів – т.в.о. директора закладу Віталій Терешкевич та тренерка Аліна Бондарєва.
Аліна Бондарєва розповіла, що планує поглибити співпрацю з відділеннями у громадах аби популяризувати боротьбу як вид спорту серед більшої кількості дітей, залучати спонсорську допомогу та власним прикладом мотивувати до занять.
Віталій Терешкевич зазначив, що за рік роботи на посаді директора ВОДЮСШ з видів боротьби зміг залучити до роботи нових тренерів, створити більше 30 груп, де займаються діти, придбати татамі та перевести школу в комфортніше приміщення. Крім того, в трьох населених пунктах відкрили відділення з видів боротьби.
За результатами голосування члени конкурсної комісії визначили переможців конкурсу та рекомендували сесії Волинської обласної ради проголосувати за наступні кандидатури на заняття вакантних посад: на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» - Олександра Хриплюка, на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю - Андрія Рожка та на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби - Віталія Терешкевича.
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