На Волині визначилися з переможцями конкурсів на посади керівників трьох комунальних закладів

Члени конкурсної комісії визначились з переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад керівників трьох комунальних установ: «Спорт для всіх», ВОДЮСШ для осіб з інвалідністю та ВОДЮСШ з видів боротьби.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Так, на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» був тільки один претендент -. Він працює у Волинському регіональному центрі для осіб з інвалідністю «Інваспорт» та обраний відповідальним секретарем відділення Національного олімпійського комітету на Волині.На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортвної школи для осіб з інвалідністю документи подав лише один кандидат –. Претендент з 2014 року очолює відділення легкої атлетики. Його вихованецьбув учасником Паралімпійських ігор в Токіо, де зайняв 6 місце.«Маю фахову освіту та працюю в ВОДЮСШ для осіб з інвалідністю з 2005 року на посаді тренера-викладача з легкої атлетики, - розповів Андрій Рожок. – В частині розвитку закладу бачу два головних компоненти - це робота на масовість, адже під час війни в Україні збільшилась кількість тих, хто має інвалідність, І друге - наповнюваність збірних команд України саме волинськими спортсменами. Для цього нам потрібно підвищувати якість підготовки наших вихованців».Він планує відкрити відділення з плавання, створити групи зі стрільби з лука та академічного веслування, а також поглибити співпрацю з інклюзивно-реабілітаційними центрами та громадськими організаціями, аби віднайти в громадах області людей, яких можна було б залучити до спорту.На посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби претендували двоє конкурсантів – т.в.о. директора закладута тренеркаАліна Бондарєва розповіла, що планує поглибити співпрацю з відділеннями у громадах аби популяризувати боротьбу як вид спорту серед більшої кількості дітей, залучати спонсорську допомогу та власним прикладом мотивувати до занять.Віталій Терешкевич зазначив, що за рік роботи на посаді директора ВОДЮСШ з видів боротьби зміг залучити до роботи нових тренерів, створити більше 30 груп, де займаються діти, придбати татамі та перевести школу в комфортніше приміщення. Крім того, в трьох населених пунктах відкрили відділення з видів боротьби.За результатами голосування члени конкурсної комісії визначили переможців конкурсу та рекомендували сесії Волинської обласної ради проголосувати за наступні кандидатури на заняття вакантних посад: на посаду директора Волинського обласного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» - Олександра Хриплюка, на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю - Андрія Рожка та на посаду директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби - Віталія Терешкевича.