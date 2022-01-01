Що робити, якщо вами маніпулюють

Що робити, якщо вами маніпулюють
Маніпуляція – це тактика поведінки, яка спрямована на контроль над іншою людиною, бажання впливати та керувати її діями, інтересами та почуттями.

Про це розповідає 24 канал.

Помітити, що вами маніпулюють складно: спроби контролю бувають непомітними. Згодом маніпуляція сприймається як нормальне спілкування та може посилитися.

Люди використовують маніпуляцію, щоб змусити іншу людину робити те, що їм потрібно. Маніпулятори спотворюють факти, використовують психологічний тиск та принижують емоції своєї жертви.

Маніпулятор використовує безліч стратегій: в результаті людина відчуває розгубленість, починає сумніватися в думках і почуттях, постійно перепрошує, навіть якщо не розуміє, у чому завинила. Важливо пам'ятати, що маніпуляція – це завжди емоційний та психологічний шантаж, а іноді фізичний.

Не терпіть

Розпізнавши маніпуляцію, не виправдовуйте маніпулятора навіть якщо це близька людина. Спробуйте змінити ситуацію, почніть із розмови. Наведіть конкретні приклади ситуацій, у яких намагалися керувати вашими діями. Говоріть чесно та відкрито про свої почуття. Наприклад: "Коли ти ігноруєш мене і мовчиш, мені прикро і боляче. Ми віддаляємось один від одного. Я не хочу, щоб ми стали чужими".

Під час відвертої розмови не піддавайтеся емоціям, маніпулятор може несвідомо спробувати повернути контроль. Наприклад, ви почали розмову і у відповідь отримали спалах емоцій: Ти мене ніколи не слухаєш!. Це спроба викликати почуття провини. Спокійно дайте відповідь: "Я готовий вислухати і почути тебе".

Зверніться за допомогою

Щоб припинити маніпуляцію, слід знайти причину. Самостійно виявити її буває нелегко. Тому варто звернутися за допомогою до психолога.

У близьких відносинах, зокрема дружніх, причиною маніпуляції може бути страх втратити партнера чи друга. Тривога, страх чи ревнощі змушують маніпулювати близькою людиною. У цій ситуації допоможе розібратися психотерапевт.

Не звинувачуйте себе

Піддавшись маніпуляції, ви можете почуватися засмученим і не впевненим у своїх силах. Пам'ятайте, що ваші емоції, почуття та думки важливі та гідні поваги. Практикуйте співчуття до себе – це спосіб навчитися ставитися до себе як до друга, бути добрішим та уважнішим, прощати помилки. Ви не можете відповідати за вчинки іншої людини, але можете вирішити бути поруч або піти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: маніпуляція, поради, що робити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робити, якщо вами маніпулюють
Сьогодні, 02:25
«Не залишилося живого місця»: Зеленський назвав найгарячіші точки фронту. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
09 грудень, 23:44
«НА ЩИТІ»: завтра вранці Волинь зустріне загиблих Героїв
09 грудень, 23:20
Схожі новини
Що робити лучанам, якщо зникло опалення Що робити лучанам, якщо зникло опалення
08 листопад, 12:20
Що робити, щоб не залишитися без зв’язку Що робити, щоб не залишитися без зв’язку
10 жовтень, 13:00
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
19 серпень, 13:20
Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ
19 січень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що робити, якщо вами маніпулюють
Сьогодні, 02:25
 0
«Не залишилося живого місця»: Зеленський назвав найгарячіші точки фронту. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
 0
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
09 грудень, 23:44
 0
«НА ЩИТІ»: завтра вранці Волинь зустріне загиблих Героїв
09 грудень, 23:20
 0
Медіа
відео
1/8