Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією

Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у нього немає сумнівів у можливості того, що війна, яку розв’язав Кремль в Україні, може перерости у повномасштабний військовий конфлікт, до якого буде залучено більше країн Європи. Водночас він наголосив, що важливо уникнути такої ймовірності.

Таку заяву генсек Північноатлантичного Альянсу зробив в інтерв'ю норвезькому виданню NRK, передає ТСН.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – сказав він.

Єнс Столтенберг не уточнив, які заходи вживатиме Альянс для уникнення ймовірності такого конфлікту. Натомість він наголосив, що "не має жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна можлива".

"Якщо щось піде не так, то воно може піти жахливо не так", — зауважив він, уточнивши, що НАТО щодня працює над запобіганням ескалації війни, в яку може бути залучено більше країн Європи.

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Теги: Єнс Столтенберг, НАТО
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