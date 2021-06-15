Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією

Єнс Столтенберг заявив, що у нього немає сумнівів у можливості того, що війна, яку розв’язав Кремль в Україні, може перерости у повномасштабний військовий конфлікт, до якого буде залучено більше країн Європи. Водночас він наголосив, що важливо уникнути такої ймовірності.



Таку заяву генсек Північноатлантичного Альянсу зробив в інтерв'ю норвезькому виданню NRK, передає



"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – сказав він.



Єнс Столтенберг не уточнив, які заходи вживатиме Альянс для уникнення ймовірності такого конфлікту. Натомість він наголосив, що "не має жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна можлива".



"Якщо щось піде не так, то воно може піти жахливо не так", — зауважив він, уточнивши, що НАТО щодня працює над запобіганням ескалації війни, в яку може бути залучено більше країн Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОзаявив, що у нього немає сумнівів у можливості того, що війна, яку розв’язав Кремль в Україні, може перерости у повномасштабний військовий конфлікт, до якого буде залучено більше країн Європи. Водночас він наголосив, що важливо уникнути такої ймовірності.Таку заяву генсек Північноатлантичного Альянсу зробив в інтерв'ю норвезькому виданню NRK, передає ТСН "Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – сказав він.Єнс Столтенберг не уточнив, які заходи вживатиме Альянс для уникнення ймовірності такого конфлікту. Натомість він наголосив, що "не має жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна можлива"."Якщо щось піде не так, то воно може піти жахливо не так", — зауважив він, уточнивши, що НАТО щодня працює над запобіганням ескалації війни, в яку може бути залучено більше країн Європи.

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