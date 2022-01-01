«Не залишилося живого місця»: Зеленський назвав найгарячіші точки фронту. ВІДЕО

Президент Українирозповів, якою на сьогодні ситуація на фронті."Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилося живого місця, не пошкодженого снарядами і вогнем", – заявив він у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 289-го дня війни.За словами президента, росіяни фактично зруйнували Бахмут: "Ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни".Президент також подякував українським воїнам,"які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором".