10 грудня на Волині: гортаючи календар
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10 грудня 2022 року 50-річчя святкує нардеп Ігор Палиця, колишній міський голова Ковеля Олег Кіндер та луцький ресторатор Олег Бровін.
Особисте свято цього дня і у головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.
10 грудня іменини святкуватимуть - Всеволоди, Романи та Якови.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!
У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.
10 грудня 2004 року під час подій помаранчевої революції Волиньрада на позачерговій 16-ій сесії визнала роботу управління МВС України в області незадовільною, а начальнику управління Олександру Кміті висловила недовіру.
10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.
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Особисте свято цього дня і у головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.
10 грудня іменини святкуватимуть - Всеволоди, Романи та Якови.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!
У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.
10 грудня 2004 року під час подій помаранчевої революції Волиньрада на позачерговій 16-ій сесії визнала роботу управління МВС України в області незадовільною, а начальнику управління Олександру Кміті висловила недовіру.
10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.
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