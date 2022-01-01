«НА ЩИТІ»: завтра вранці Волинь зустріне загиблих Героїв





Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 8:00.



Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк", зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька. Збір о 7:30 на АЗС «King Oil» (з боку села Піддубці).



Кортеж із загиблими супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.



Просимо волинян гідно зустріти загиблих у війні з росією воїнів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 грудня на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів.Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 8:00.Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк", зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька. Збір о 7:30 на АЗС «King Oil» (з боку села Піддубці).Кортеж із загиблими супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.Просимо волинян гідно зустріти загиблих у війні з росією воїнів!

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