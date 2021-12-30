У Луцьку горіла кімната гуртожитку. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок.



«Якась жінка курила сигарету, вона впала десь між одежею, трохи загорілося. Нічого не стліло, нічого страшного не трапилось, потерпілих немає, тому все добре», – розповіли рятувальники.



Мешканці будинку розповідають: одразу почали самі гасити вогонь.



«Ми зайшли в хату. Тільки зайшли – хтось стукає. Ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть, каже: «У вас в 10-ій кімнаті вогонь горить». Ну, хто його знає – ми вискочили», – повідомив мешканець будинку Віктор.



Жителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку – власницю житла Оксану. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно.



Деталі – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в п’ятницю, 9 грудня, в одній з кімнат на другому поверсі гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича сталася пожежа.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV». Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок.«Якась жінка курила сигарету, вона впала десь між одежею, трохи загорілося. Нічого не стліло, нічого страшного не трапилось, потерпілих немає, тому все добре», – розповіли рятувальники.Мешканці будинку розповідають: одразу почали самі гасити вогонь.«Ми зайшли в хату. Тільки зайшли – хтось стукає. Ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть, каже: «У вас в 10-ій кімнаті вогонь горить». Ну, хто його знає – ми вискочили», – повідомив мешканець будинкуЖителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку – власницю житла. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно.Деталі – у відео.

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