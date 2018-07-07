Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради

Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради
Через обстріли ворога багато міст України під загрозою відключення централізованого водопостачання або вже стикнулися з цією проблемою.

Епідеміологи опублікували правила, які необхідно знати при зберіганні води.

Громадян просять завчасно створити запас питної та технічної води. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. За потреби можна зробити позначення «Вода для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2–3-добовий запас.

Якщо запаси скінчилися, а води у крані досі немає – її можна брати з бюветів, колодязів та шахтних криниць.

Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.

Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.

Якщо пити воду з не перевірених джерел, є ризик спалахів інфекційних хвороб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вода, зберігання, знезараження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Грузія закупить генератори для України
Сьогодні, 19:22
У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ
06 квітень, 15:42
В Україні немає чим знезаражувати воду В Україні немає чим знезаражувати воду
07 липень, 2018, 05:47
Як зберегти продукти без електрики: поради МОЗ Як зберегти продукти без електрики: поради МОЗ
30 листопад, 13:23
Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті
29 листопад, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради
Сьогодні, 20:40
 0
Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Грузія закупить генератори для України
Сьогодні, 19:22
 0
У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
 0
У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8