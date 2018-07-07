Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради





Епідеміологи



Громадян просять завчасно створити запас питної та технічної води. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. За потреби можна зробити позначення «Вода для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2–3-добовий запас.



Якщо запаси скінчилися, а води у крані досі немає – її можна брати з бюветів, колодязів та шахтних криниць.



Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.



Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.



Якщо пити воду з не перевірених джерел, є ризик спалахів інфекційних хвороб.



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