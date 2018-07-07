Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради
Сьогодні, 20:40
Через обстріли ворога багато міст України під загрозою відключення централізованого водопостачання або вже стикнулися з цією проблемою.
Епідеміологи опублікували правила, які необхідно знати при зберіганні води.
Громадян просять завчасно створити запас питної та технічної води. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. За потреби можна зробити позначення «Вода для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2–3-добовий запас.
Якщо запаси скінчилися, а води у крані досі немає – її можна брати з бюветів, колодязів та шахтних криниць.
Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.
Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
Якщо пити воду з не перевірених джерел, є ризик спалахів інфекційних хвороб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Епідеміологи опублікували правила, які необхідно знати при зберіганні води.
Громадян просять завчасно створити запас питної та технічної води. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. За потреби можна зробити позначення «Вода для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2–3-добовий запас.
Якщо запаси скінчилися, а води у крані досі немає – її можна брати з бюветів, колодязів та шахтних криниць.
Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.
Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
Якщо пити воду з не перевірених джерел, є ризик спалахів інфекційних хвороб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як зберігати та знезаражувати воду на випадок відключення водопостачання: поради
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня
Сьогодні, 20:00
Грузія закупить генератори для України
Сьогодні, 19:22
У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною
Сьогодні, 18:20
Медіа