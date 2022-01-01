Грузія закупить генератори для України

Грузія закупить генератори для України
Уряд Грузії ухвалив рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляють "Новини - Грузія".

Міністерству економіки та сталого розвитку було доручено виконати розпорядження про закупівлю у найкоротші терміни. При цьому поки не відомо, яку кількість генераторів придбає Грузія і яку суму на це виділять.

До того ж,лава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе заявив, що Грузія виділила вже до 12 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.

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Теги: Грузія, генератори
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