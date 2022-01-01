Грузія закупить генератори для України





Про це повідомляють



Міністерству економіки та сталого розвитку було доручено виконати розпорядження про закупівлю у найкоротші терміни. При цьому поки не відомо, яку кількість генераторів придбає Грузія і яку суму на це виділять.



До того ж,лава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе заявив, що Грузія виділила вже до 12 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Грузії ухвалив рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.Про це повідомляють "Новини - Грузія". Міністерству економіки та сталого розвитку було доручено виконати розпорядження про закупівлю у найкоротші терміни. При цьому поки не відомо, яку кількість генераторів придбає Грузія і яку суму на це виділять.До того ж,лава адміністрації урядузаявив, що Грузія виділила вже до 12 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.

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