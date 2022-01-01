У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною





Про це повідомляє білоруське видання "Флагшток", пише



"Карта заборон і обмежень на відвідування лісів у районах Білорусі стала повністю зеленою. Це сталося на початку грудня, згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося за 8 місяців", — зазначають там.



Закривати ліси на півдні Гомельської області почали від квітня 2022 року, і тоді карта заборон і обмежень на відвідування лісів збігалася зі схемою пересування військової техніки РФ.



За даними видання, в Гомельському і Мозирському районах Гомельської області все ще присутні російські військові. Водночас Держприкордонкомітет Білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області — до 1 березня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі вперше від квітня повністю зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території. Карта заборон та обмежень на відвідування лісів стала повністю зеленою.Про це повідомляє білоруське видання "Флагшток", пише ТСН "Карта заборон і обмежень на відвідування лісів у районах Білорусі стала повністю зеленою. Це сталося на початку грудня, згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося за 8 місяців", — зазначають там.Закривати ліси на півдні Гомельської області почали від квітня 2022 року, і тоді карта заборон і обмежень на відвідування лісів збігалася зі схемою пересування військової техніки РФ.За даними видання, в Гомельському і Мозирському районах Гомельської області все ще присутні російські військові. Водночас Держприкордонкомітет Білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області — до 1 березня 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію