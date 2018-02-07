У селі на Волині – спалах гепатиту А

У селі на Волині – спалах гепатиту А
В одному із сіл Камінь-Каширського району Волинської області зафіксовано спалах вірусного гепатиту A. По медичну допомогу звернулось п’ять осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

У ЦГЗ зазначають, що поширення захворювання відбулося через домашній осередок.

Першою по медичну допомогу звернулась 23-річна жінка. Її було госпіталізовано. При обстеженні у жінки були виявлені антитіла до вірусного гепатиту А. Наступними до інфекційного відділення лікарні потрапили її брат, дві подруги та сусід. У межах протиепідемічних заходів було проведено біохімічне обстеження 27 контактних осіб. Отримані результати перебувають у межах норми.

В Центрі громадського здоров’я зазначили, що, імовірно, захворювання спричинено спілкуванням з людьми, у яких була безсимптомна або безжовтянична форма захворювання на вірусний гепатит A, оскільки випадки захворювання реєструвалися у селі Камінь-Каширського району у серпні та вересні 2022 року. Населений пункт не має централізованого водопостачання. Його мешканці використовують шахтні колодязі.

У вогнищах відібрано шість проб питної води для проведення мікробіологічного дослідження, одна проба (в осередку першої постраждалої) не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Проба води із вказаного колодязя досліджена вірусологічно методом ПЛР, генетичного матеріалу вірусу гепатиту A не виявлено. Епідеміологічне розслідування триває.

Вірусний гепатит A – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом через: вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей; недотримання особистої гігієни; у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї; деякі види сексуальних стосунків.

Як вберегтися від гепатиту A:

- дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;

- пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;

- добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням;

- не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування;

- робіть щеплення.

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Теги: гепатит А
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