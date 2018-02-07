У селі на Волині – спалах гепатиту А

В одному із сіл Камінь-Каширського району Волинської області зафіксовано спалах вірусного гепатиту A. По медичну допомогу звернулось п’ять осіб.Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.У ЦГЗ зазначають, що поширення захворювання відбулося через домашній осередок.Першою по медичну допомогу звернулась 23-річна жінка. Її було госпіталізовано. При обстеженні у жінки були виявлені антитіла до вірусного гепатиту А. Наступними до інфекційного відділення лікарні потрапили її брат, дві подруги та сусід. У межах протиепідемічних заходів було проведено біохімічне обстеження 27 контактних осіб. Отримані результати перебувають у межах норми.В Центрі громадського здоров’я зазначили, що, імовірно, захворювання спричинено спілкуванням з людьми, у яких була безсимптомна або безжовтянична форма захворювання на вірусний гепатит A, оскільки випадки захворювання реєструвалися у селі Камінь-Каширського району у серпні та вересні 2022 року. Населений пункт не має централізованого водопостачання. Його мешканці використовують шахтні колодязі.У вогнищах відібрано шість проб питної води для проведення мікробіологічного дослідження, одна проба (в осередку першої постраждалої) не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Проба води із вказаного колодязя досліджена вірусологічно методом ПЛР, генетичного матеріалу вірусу гепатиту A не виявлено. Епідеміологічне розслідування триває.Вірусний гепатит A – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом через: вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей; недотримання особистої гігієни; у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї; деякі види сексуальних стосунків.Як вберегтися від гепатиту A:- дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;- пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;- добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням;- не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування;- робіть щеплення.