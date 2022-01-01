У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

Луцькі поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці розшукують осіб, що на фото.Ймовірно, вони причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме – викрадення майна у Луцьку."Якщо вам відома будь-яка інформація про цих громадян, просимо повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102", - йдеться в повідомленні.