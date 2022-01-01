У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Луцькі поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці розшукують осіб, що на фото.
Ймовірно, вони причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме – викрадення майна у Луцьку.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих громадян, просимо повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці розшукують осіб, що на фото.
Ймовірно, вони причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме – викрадення майна у Луцьку.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих громадян, просимо повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 18:00
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Медіа