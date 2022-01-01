У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО

У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Луцькі поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці розшукують осіб, що на фото.

Ймовірно, вони причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме – викрадення майна у Луцьку.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про цих громадян, просимо повідомити за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО



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Теги: Луцьк, поліція, крадіжки, розшук
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