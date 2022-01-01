Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону РПЦ та підлеглих їй структур
Сьогодні, 17:12
Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики підтримав три законопроєкти, що стосуються діяльності московського патріархату в Україні.
Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, пише Громадське.
Так, комітет підтримав законопроєкт №8221. У ньому пропонується на території України заборонити діяльність російської православної церкви, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури РПЦ; а також релігійних центрів, які входять до складу чи мають підлеглість у канонічних, організаційних чи інших питаннях до РПЦ.
Також комітет підтримав звернення парламенту до уряду щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України (№8012).
Крім того, підтримали законопроєкт №8262, що передбачає спрощення переходу з УПЦ МП до ПЦУ.
Чи означає це заборону УПЦ МП?
У документі не згадується саме про УПЦ МП. Згідно з законопроєктом, заборонити мають організації, які пов'язані з РПЦ. Однак в УПЦ МП заявляють, що не мають юридичних зв'язків із російською церквою. Так, наприкінці травня УПЦ МП на Соборі в Києві заявила про повну самостійність і незалежність від РПЦ.
«УПЦ відповідно до всіх установчих документів є самостійною і незалежною, і не підпорядковується московському патріархату», — заявляв нам у коментарі голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент.
Однак це не єдині зв’язки, які можуть бути між церквами. Крім юридичного, існує церковно-канонічний зв’язок. Нещодавно РНБО доручила Держслужбі з етнополітики упродовж 2 місяців перевірити, чи є канонічний зв'язок між УПЦ МП і РПЦ.
Водночас релігійній організації в Україні можуть припинити діяльність у разі реорганізації або ліквідації відповідно до їхніх власних настанов. А якщо релігійна організація, що є юридичною особою, порушила положення закону, то її діяльність можуть припинити лише за рішенням суду. Однак УПЦ МП не є юридичною особою: релігійної організації з такою назвою не існує.
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Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, пише Громадське.
Так, комітет підтримав законопроєкт №8221. У ньому пропонується на території України заборонити діяльність російської православної церкви, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури РПЦ; а також релігійних центрів, які входять до складу чи мають підлеглість у канонічних, організаційних чи інших питаннях до РПЦ.
Також комітет підтримав звернення парламенту до уряду щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України (№8012).
Крім того, підтримали законопроєкт №8262, що передбачає спрощення переходу з УПЦ МП до ПЦУ.
Чи означає це заборону УПЦ МП?
У документі не згадується саме про УПЦ МП. Згідно з законопроєктом, заборонити мають організації, які пов'язані з РПЦ. Однак в УПЦ МП заявляють, що не мають юридичних зв'язків із російською церквою. Так, наприкінці травня УПЦ МП на Соборі в Києві заявила про повну самостійність і незалежність від РПЦ.
«УПЦ відповідно до всіх установчих документів є самостійною і незалежною, і не підпорядковується московському патріархату», — заявляв нам у коментарі голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент.
Однак це не єдині зв’язки, які можуть бути між церквами. Крім юридичного, існує церковно-канонічний зв’язок. Нещодавно РНБО доручила Держслужбі з етнополітики упродовж 2 місяців перевірити, чи є канонічний зв'язок між УПЦ МП і РПЦ.
Водночас релігійній організації в Україні можуть припинити діяльність у разі реорганізації або ліквідації відповідно до їхніх власних настанов. А якщо релігійна організація, що є юридичною особою, порушила положення закону, то її діяльність можуть припинити лише за рішенням суду. Однак УПЦ МП не є юридичною особою: релігійної організації з такою назвою не існує.
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