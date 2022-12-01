Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго

Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Економічна правда.

"Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду", – зазначив він. За словами Кудрицького, нестачу можна частково компенсувати заходами на кшталт імпорту, але повністю її покрити таким чином не вдасться.

Очільник "Укренерго" нагадав, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі, й електростанції поступово відновлюють роботу. Як наслідок, обсяг доступної генерації поступово збільшується, відтак зменшуючи дефіцит.

"Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить обленерго", — підсумував Кудрицький.

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Теги: Укренерго, дефіцит, електроенергія
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