Луцьк започатковує партнерство з містами США

Сьогодні, 9 грудня, Луцький міський головазустрівся з Почесним консулом України в Сієтлі (США)та членом оргкомітету Національного молитовного сніданку АмерикиМетою візиту іноземних гостей було висловлення підтримки у зв’язку з російською агресією та налагодження і розширення контактів між Луцьком та окремими містами у США, повідомили у Луцькій міськраді.Зокрема, Валерій Голобородько, який за океаном активно співпрацює з українською діаспорою, акцентував увагу на можливих напрямках взаємодії Луцька з містом Кент (штат Вашингтон).Саме Валерій Голобородько брав активну участь у започаткуванні процедури встановлення побратимських відносин нашого міста із американським, яка відбулася цього року. Відповідний документ від імені Луцької міської ради підписав у США депутат міської ради, який також був присутній на сьогоднішній зустрічі.Тему започаткування міжнародного партнерства продовжив Михайло Жовнер, який передав Ігорю Поліщуку пропозицію від органу влади міста Еммітсбург (штат Меріленд) про встановлення партнерських відносин із Луцьком.Міський голова Ігор Поліщук подякував гостям за велику допомогу, яку США надають Україні під час війни, і висловив сподівання на налагодження та динамічний розвиток плідної співпраці у різних сферах між Луцьком та вказаними американськими містами.