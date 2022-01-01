Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО

Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО
Рятувальники із Волині продовжили розмінування Чернігівщини, упродовж 17 днів вони провели навчання у десяти громадах області.

Про це розповів Суспільному керівник позаштатної групи Іван Дунайський.

З його слів, рятувальники провели 25 тренінгів, де навчали домедичної допомоги та протимінної безпеки. Навчальні заходи відвідали понад тисяча людей: школярі, жителі громад і представники місцевої влади.
Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО

"Ми із собою мали певне оснащення навчальне, зокрема, манекен для надання домедичної допомоги. Окремо мали наочні стенди з вибухонебезпечними предметами", – розказав Іван Дунайський.

За його словами, внаслідок бойових дій на Чернігівщині були пошкоджені понад тисячу домогосподарств.
Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО

Головний піротехнік відділення Максим Білець розповідає: окупанти відступаючи на Чернігівщині, залишали по собі багато військової техніки: від патронів і стрілецької зброї до зенітно-ракетних комплексів, які можуть бути небезпечними, і мінували все, що траплялося на шляху: побутову техніку у помешканнях людей, господарські споруди, дороги та поля.

За словами волинського піротехніка, на усіх не розмінованих придорожніх лісосмугах Чернігівщини рятувальники встановили відповідні знаки.
Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО

Незабаром волинські сапери повернуться на Чернігівщину, аби продовжити розмінування.


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