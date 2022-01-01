Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Іван Дунайський.



З його слів, рятувальники провели 25 тренінгів, де навчали домедичної допомоги та протимінної безпеки. Навчальні заходи відвідали понад тисяча людей: школярі, жителі громад і представники місцевої влади.



"Ми із собою мали певне оснащення навчальне, зокрема, манекен для надання домедичної допомоги. Окремо мали наочні стенди з вибухонебезпечними предметами", – розказав Іван Дунайський.



За його словами, внаслідок бойових дій на Чернігівщині були пошкоджені понад тисячу домогосподарств.



Головний піротехнік відділення Максим Білець розповідає: окупанти відступаючи на Чернігівщині, залишали по собі багато військової техніки: від патронів і стрілецької зброї до зенітно-ракетних комплексів, які можуть бути небезпечними, і мінували все, що траплялося на шляху: побутову техніку у помешканнях людей, господарські споруди, дороги та поля.



За словами волинського піротехніка, на усіх не розмінованих придорожніх лісосмугах Чернігівщини рятувальники встановили відповідні знаки.



Незабаром волинські сапери повернуться на Чернігівщину, аби продовжити розмінування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники із Волині продовжили розмінування Чернігівщини, упродовж 17 днів вони провели навчання у десяти громадах області.Про це розповів Суспільному керівник позаштатної групиЗ його слів, рятувальники провели 25 тренінгів, де навчали домедичної допомоги та протимінної безпеки. Навчальні заходи відвідали понад тисяча людей: школярі, жителі громад і представники місцевої влади."Ми із собою мали певне оснащення навчальне, зокрема, манекен для надання домедичної допомоги. Окремо мали наочні стенди з вибухонебезпечними предметами", – розказав Іван Дунайський.За його словами, внаслідок бойових дій на Чернігівщині були пошкоджені понад тисячу домогосподарств.Головний піротехнік відділення Максим Білець розповідає: окупанти відступаючи на Чернігівщині, залишали по собі багато військової техніки: від патронів і стрілецької зброї до зенітно-ракетних комплексів, які можуть бути небезпечними, і мінували все, що траплялося на шляху: побутову техніку у помешканнях людей, господарські споруди, дороги та поля.За словами волинського піротехніка, на усіх не розмінованих придорожніх лісосмугах Чернігівщини рятувальники встановили відповідні знаки.Незабаром волинські сапери повернуться на Чернігівщину, аби продовжити розмінування.

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