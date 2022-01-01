Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН
Сьогодні, 14:55
У Нововолинську зафіксували черговий випадок шахрайства. Невідомі особи від імені міжнародних благодійних організацій запропонували потерпілій отримати соціальну допомогу в розмірі 2100 гривень, надіславши у приватні повідомлення, у якому потрібно було вказати реквізити банківської карти.
Шахрай створює фейкові публікації про допомогу від ООН та інших організацій, аби ввести користувачів соціальних мереж в оману та дізнатись необхідну інформацію про їх банківські картки, пише БУГ.
У фішинговому посиланні потерпілій необхідно було вказати пароль до мобільного додатку свого банку, після отриманої інформації, шахрай списав кошти у сумі 2 тисячі гривень на невідому картку.
Правоохоронці Нововолинського виділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:
▪️ у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
▪️ якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;
▪️ покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;
▪️ обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;
▪️ не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;
▪️ у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».
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Шахрай створює фейкові публікації про допомогу від ООН та інших організацій, аби ввести користувачів соціальних мереж в оману та дізнатись необхідну інформацію про їх банківські картки, пише БУГ.
У фішинговому посиланні потерпілій необхідно було вказати пароль до мобільного додатку свого банку, після отриманої інформації, шахрай списав кошти у сумі 2 тисячі гривень на невідому картку.
Правоохоронці Нововолинського виділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:
▪️ у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
▪️ якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;
▪️ покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;
▪️ обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;
▪️ не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;
▪️ у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».
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