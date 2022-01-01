Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН

Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН
У Нововолинську зафіксували черговий випадок шахрайства. Невідомі особи від імені міжнародних благодійних організацій запропонували потерпілій отримати соціальну допомогу в розмірі 2100 гривень, надіславши у приватні повідомлення, у якому потрібно було вказати реквізити банківської карти.

Шахрай створює фейкові публікації про допомогу від ООН та інших організацій, аби ввести користувачів соціальних мереж в оману та дізнатись необхідну інформацію про їх банківські картки, пише БУГ.

У фішинговому посиланні потерпілій необхідно було вказати пароль до мобільного додатку свого банку, після отриманої інформації, шахрай списав кошти у сумі 2 тисячі гривень на невідому картку.

Правоохоронці Нововолинського виділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:

▪️ у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;

▪️ якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;

▪️ покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;

▪️ обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;

▪️ не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;

▪️ у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

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Теги: Волинянка, ООН, допомога, шахраї
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