Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН





Шахрай створює фейкові публікації про допомогу від ООН та інших організацій, аби ввести користувачів соціальних мереж в оману та дізнатись необхідну інформацію про їх банківські картки, пише



У фішинговому посиланні потерпілій необхідно було вказати пароль до мобільного додатку свого банку, після отриманої інформації, шахрай списав кошти у сумі 2 тисячі гривень на невідому картку.



Правоохоронці Нововолинського виділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:



▪️ у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;



▪️ якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;



▪️ покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;



▪️ обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;



▪️ не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;



▪️ у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську зафіксували черговий випадок шахрайства. Невідомі особи від імені міжнародних благодійних організацій запропонували потерпілій отримати соціальну допомогу в розмірі 2100 гривень, надіславши у приватні повідомлення, у якому потрібно було вказати реквізити банківської карти.Шахрай створює фейкові публікації про допомогу від ООН та інших організацій, аби ввести користувачів соціальних мереж в оману та дізнатись необхідну інформацію про їх банківські картки, пише БУГ У фішинговому посиланні потерпілій необхідно було вказати пароль до мобільного додатку свого банку, після отриманої інформації, шахрай списав кошти у сумі 2 тисячі гривень на невідому картку.▪️ у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;▪️ якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;▪️ покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;▪️ обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;▪️ не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;▪️ у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

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