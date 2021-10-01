На луцький стадіон «Авангард» збираються виділити майже два мільйони гривень





Про це пише



Відповідний проєкт бюджету на 2023 рік Луцької міської територіальної громади днями погодили члени виконавчого комітету. Далі – слово за депутатами.



Загалом же на фізичну культуру та спорт у Луцькій громаді наступного року передбачили 58 мільйонів 98 тисяч гривень. Із них 1,882 мільйона гривень – КП «Стадіон Авангард».



Ці кошти закладають в бюджет в рамках Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки, яку Луцька міська рада збирається прийняти у грудні. У проєкті програми йдеться, що загалом впродовж 2023-2025 років на фінансову підтримку спортивної арени збираються витратити 13,1 мільйона гривень. Майже п’ять мільйонів – з бюджету громади, сім мільйонів – власних коштів та 1,15 мільйона – з інших джерел.



«Основними проблемами, на вирішення яких спрямована Програма, на сьогодні є стимулювання належного розвитку підприємства, налагодження його господарської діяльності, недопущення виникнення заборгованості з оплати праці працівників, оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії тощо», – йдеться в проєкті програми.







Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає, що після перемоги у війні з Росією арені дадуть нове життя, а один чемпіонат приноситиме стадіону мінімум 150 тисяч гривень.

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