На луцький стадіон «Авангард» збираються виділити майже два мільйони гривень

На луцький стадіон «Авангард» збираються виділити майже два мільйони гривень
На фінансову підтримку нещодавно створеного комунального підприємства «Стадіон Авангард» у 2023 році у проєкті міського бюджету Луцька передбачили 1 мільйон 882 тисячі гривень.

Про це пише «Сила правди».

Відповідний проєкт бюджету на 2023 рік Луцької міської територіальної громади днями погодили члени виконавчого комітету. Далі – слово за депутатами.

Загалом же на фізичну культуру та спорт у Луцькій громаді наступного року передбачили 58 мільйонів 98 тисяч гривень. Із них 1,882 мільйона гривень – КП «Стадіон Авангард».

Ці кошти закладають в бюджет в рамках Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки, яку Луцька міська рада збирається прийняти у грудні. У проєкті програми йдеться, що загалом впродовж 2023-2025 років на фінансову підтримку спортивної арени збираються витратити 13,1 мільйона гривень. Майже п’ять мільйонів – з бюджету громади, сім мільйонів – власних коштів та 1,15 мільйона – з інших джерел.

«Основними проблемами, на вирішення яких спрямована Програма, на сьогодні є стимулювання належного розвитку підприємства, налагодження його господарської діяльності, недопущення виникнення заборгованості з оплати праці працівників, оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії тощо», – йдеться в проєкті програми.

Луцький стадіон «Авангард» повернувся у комунальну власність. Для опіки спортивним об’єктом Луцька міська рада створила спеціальне комунальне підприємство «Стадіон Аванград». Цього року на підтримку його діяльності вже виділяли з бюджету 485 тисяч гривень.

Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає, що після перемоги у війні з Росією арені дадуть нове життя, а один чемпіонат приноситиме стадіону мінімум 150 тисяч гривень.

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Теги: Луцьк, стадіон, Авангард
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