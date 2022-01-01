На Волині навколішки зустріли загиблого захисника Олександра Іваненка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
У місті Рожище зустріли загиблого на війні захисника із селища Дубище Олександра Іваненка, 1991 року народження.
Авто із тілом солдата прибуло на рідну землю у п'ятницю, 9 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
У центрі міста, поблизу пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України, відправили громадську панахиду за загиблим захисником.
Віддати шану Олександру прийшло багато небайдужих жителів громади. Вони зустріли його, стоячи на колінах. Приїхав і брат загиблого, який нині також захищає Україну на фронті.
Поховають захисника 9 грудня на кладовищі у селищі Дубище.
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Авто із тілом солдата прибуло на рідну землю у п'ятницю, 9 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
У центрі міста, поблизу пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України, відправили громадську панахиду за загиблим захисником.
Віддати шану Олександру прийшло багато небайдужих жителів громади. Вони зустріли його, стоячи на колінах. Приїхав і брат загиблого, який нині також захищає Україну на фронті.
Поховають захисника 9 грудня на кладовищі у селищі Дубище.
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