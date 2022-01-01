Росія забрала життя волинянина Дмитра Гаврилюка

Дмитро Гаврилюк.



Про це



«За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой Гаврилюк Дмитро», – йдеться у дописі.



На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.



Про час і місце прощання із загиблим захисником повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув житель Велицької громади Ковельського району волинянинПро це повідомили на фейсбук-сторінці Велицької територіальної громади.«За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой Гаврилюк Дмитро», – йдеться у дописі.На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.Про час і місце прощання із загиблим захисником повідомлять згодом.

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