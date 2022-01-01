Росія забрала життя волинянина Дмитра Гаврилюка

Росія забрала життя волинянина Дмитра Гаврилюка
На війні із Росією загинув житель Велицької громади Ковельського району волинянин Дмитро Гаврилюк.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Велицької територіальної громади.

«За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой Гаврилюк Дмитро», – йдеться у дописі.

На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.

Про час і місце прощання із загиблим захисником повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Гаврилюк, загинув, військовий
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