Росія забрала життя волинянина Дмитра Гаврилюка
Сьогодні, 13:44
На війні із Росією загинув житель Велицької громади Ковельського району волинянин Дмитро Гаврилюк.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Велицької територіальної громади.
«За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой Гаврилюк Дмитро», – йдеться у дописі.
На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
Про час і місце прощання із загиблим захисником повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Велицької територіальної громади.
«За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой Гаврилюк Дмитро», – йдеться у дописі.
На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
Про час і місце прощання із загиблим захисником повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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