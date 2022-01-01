Британія запровадила санкції проти п'яти російських силовиків і військових, які катували українців

Британія запровадила санкції проти п'яти російських силовиків і військових, які катували українців
Велика Британія запровадила санкції проти п'яти російських силовиків і військових за тортури проти українців і війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії, пише УНІАН.

Зокрема, обмежувальні заходи запроваджено проти Валентина Опаріна, який є майором юстиції і слідчим у 534 відділі військового слідчого управління СК Росії з "Чорноморського флоту", а також проти керівника відділу прокуратури Ростовської області Олега Ткаченка. Вони перешкоджали поданню скарг на застосування катувань, а Ткаченко ще застосував тортури для отримання показань.

Також під санкції потрапили співробітник Федеральної служби безпеки РФ в окупованому Криму Андрій Тішенін та старший оперуповноважений на захопленому півострові Артур Шамбазов. Вони катували українського активіста Олександра Костенка у 2015 році.

Також санкції запроваджено проти полковника російської армії Раміля Ібатулліна, який обіймав посаду командира 90-ї танкової дивізії. Ця танкова дивізія перебувала на лінії фронту з початку незаконного повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Загалом під санкції Британії вже потрапило понад 1,2 тис. осіб, зокрема, російські військові, причетні до скоєння звірств.

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Теги: Росія, Україна, війна
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