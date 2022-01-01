У Луцьку п'яний водій Renault влетів у Audi. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій Renault влетів у Audi. ВІДЕО
Днями патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Перемоги. Керманич автомобіля марки Renault, не вибрав безпечної швидкості й не дотримався безпечної дистанції. В результаті здійснив зіткнення з автомобілем марки Audi.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з винуватцем автопригоди патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 09 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.


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Теги: Луцьк, ДТП
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