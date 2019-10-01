СБУ затримала «енергетика», який крав електроенергію Донеччини і передавав її окупантам
Сьогодні, 12:15
Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За це його призначили керівником «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» терористичної організації «днр».
Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.
Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.
Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.
Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії з викриття колаборанта проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За це його призначили керівником «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» терористичної організації «днр».
Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.
Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.
Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.
Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії з викриття колаборанта проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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