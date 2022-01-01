На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Щурик

На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Щурик
Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Рожищ Дмитро Щурик.

Про це повідомили у громаді.

"Підтвердили загибель ще одного нашого захисника - жителя міста Дмитра Павловича Щурика, 1996 року народження. Вірний присязі, загинув Герой внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Предтечне Донецької області 6 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим триватиме з 8 по 10 грудня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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