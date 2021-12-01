На Волині затримали 41-річного наркоторговця

На Волині затримали 41-річного наркоторговця
У Нововолинську співробітники УБН спільно із оперативниками місцевого відділення поліції припинили злочинну діяльність 41-річного місцевого мешканця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік займався збутом психотропної речовини Альфа «PVP» на території Нововолинська, методом «з рук в руки».

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. Під час обшуку виявили та вилучили психотропну речовину Альфа«PVP», скляні трубки з нашаруванням порошкоподібної речовини, електронні ваги та інші речові докази.

Вилучене направили для проведення експертизи.

Заходи проводились в рамках кримінального провадження відкритого за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави.


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Теги: наркотики, збут, Нововолинськ
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