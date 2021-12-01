На Волині затримали 41-річного наркоторговця





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік займався збутом психотропної речовини Альфа «PVP» на території Нововолинська, методом «з рук в руки».



Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. Під час обшуку виявили та вилучили психотропну речовину Альфа«PVP», скляні трубки з нашаруванням порошкоподібної речовини, електронні ваги та інші речові докази.



Вилучене направили для проведення експертизи.



Заходи проводились в рамках кримінального провадження відкритого за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.



Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську співробітники УБН спільно із оперативниками місцевого відділення поліції припинили злочинну діяльність 41-річного місцевого мешканця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік займався збутом психотропної речовини Альфа «PVP» на території Нововолинська, методом «з рук в руки».Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. Під час обшуку виявили та вилучили психотропну речовину Альфа«PVP», скляні трубки з нашаруванням порошкоподібної речовини, електронні ваги та інші речові докази.Вилучене направили для проведення експертизи.Заходи проводились в рамках кримінального провадження відкритого за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави.

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