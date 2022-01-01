Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО

Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО
20-річний лучанин вів телеграм-канал, виконуючи роль «закладчика». Він фасував, пакував та збував заборонені речовини потенційним клієнтам, відповідно до отриманих замовлень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Луцьку оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області під час реалізації оперативної інформації в зловмисника виявили та вилучили 80 закладок, з психотропними речовинами – амфетаміном та Альфа «PVP», вагою близько 120 грам.

Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу.
Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО
Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО
Вів телеграм-канал: у Луцьку затримали 20-річного «закладчика». ФОТО


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Теги: Луцьк, наркотики, закладки
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