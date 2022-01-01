На Волині прогнозують погіршення погоди

На Волині прогнозують погіршення погоди
У найближчі вихідні у Волинській області прогнозують погіршення погодних умов: мокрий сніг, дощ і ожеледицю.

Про це розповіла черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк, - пишуть Волинські Новини.

«У зв’язку з виходом циклону з Балкан очікуємо на незначне погіршення погодних умов. У вихідні дні будемо спостерігати опади, у суботу (10 грудня) вночі – навіть значні опади. Це мокрий сніг та дощ. Удень – помірні опади (дощ і мокрий сніг). У неділю (11 грудня) також будуть помірні опади: і дощ, і мокрий сніг.

Звичайно, з опадами будуть пов’язані такі зимові явища, як-от налипання мокрого снігу. Будемо спостерігати ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. На тротуарах також буде слизько.

Вітер переважатиме північного та північно-східного напрямків, тобто буде досить прохолодний (7-12 метрів за секунду). У неділю вдень в окремих населених пунктах області можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Щодо температурних показників, то очікуємо відносно теплої погоди. Вночі температура триматиметься близько нуля, а вдень сягатиме 1-4° тепла», – прокоментувала вона.

Також через прогнозовану ожеледицю на дорогах і значні опади мокрого снігу та дощу синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпечності.

Із понеділка-вівторка (12-13 грудня) волинянам варто очікувати зниження температурних показників. У ці дні прогнозують часом сніг і мокрий сніг. Вітер переважатиме західного та південно-західного напрямків (5-12 метрів за секунду). У понеділок температура становитиме від 0-5° морозу вночі до 3° тепла вдень. У неділю – від 2-7° морозу вночі до 0-5° морозу вдень.

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Теги: Волинь, зима, погіршення погоди
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