Ще одне волинське місто відмовилося від головної новорічної ялинки





Про це Борис Карпус.



На місці, де зазвичай стоїть головна новорічна красуня, буде працювати Будиночок Святого Миколая.



«На жаль, війна триває. Ми попрощалися уже з 49 Героями. Наші свята мають пройти стримано в пам’ять про тих, хто віддав життя заради нас», - наголосив мер.



Натомість у місті вирішили прикрасити кілька ялинок, які ростуть біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Для цього використають прикраси з попередніх років. На місці, де зазвичай стоїть головна новорічна красуня, буде працювати Будиночок Святого Миколая.



З 8 грудня до 8 січня у Нововолинській громаді триватиме благодійний різдвяний марафон. У місті організують тематичні заходи, під час яких буде тривати збір коштів для потреб Збройних Сил України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч у Нововолинську не буде головної ялинки. У місті вирішили прикрасити кілька ялинок, які ростуть біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Для цього використають прикраси з попередніх років.Про це повідомив мер НововолинськаНа місці, де зазвичай стоїть головна новорічна красуня, буде працювати Будиночок Святого Миколая.«На жаль, війна триває. Ми попрощалися уже з 49 Героями. Наші свята мають пройти стримано в пам’ять про тих, хто віддав життя заради нас», - наголосив мер.Натомість у місті вирішили прикрасити кілька ялинок, які ростуть біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Для цього використають прикраси з попередніх років. На місці, де зазвичай стоїть головна новорічна красуня, буде працювати Будиночок Святого Миколая.З 8 грудня до 8 січня у Нововолинській громаді триватиме благодійний різдвяний марафон. У місті організують тематичні заходи, під час яких буде тривати збір коштів для потреб Збройних Сил України. У Луцьку також не буде традиційного прикрашання ялинки гірляндами та класичними новорічними іграшками, не буде також великої кулі та іншої додаткової ілюмінації на Театральному майдані. Ялинкове тріо прикрасять патріотичними іграшками, які виготовлять діти.

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