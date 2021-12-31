Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку





Про це Ігор Поліщук.



"Цього року не буде традиційного прикрашання ялинки гірляндами та класичними новорічними іграшками, не буде також великої кулі та іншої додаткової ілюмінації на Театральному майдані.



Наше ялинкове тріо буде прикрашено прикрасами патріотичної та духовної тематики, що будуть власноруч виготовлені дітьми та викладачами мистецьких закладів та гуртків громади", - йдеться в повідомленні.



Ігор Поліщук відзначив, що жодних коштів міського бюджету на вищевказані цілі витрачено не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато запитань надходить щодо новорічної ялинки та різдвяного містечка у Луцьку.Про це повідомив Луцький міський голова"Цього року не буде традиційного прикрашання ялинки гірляндами та класичними новорічними іграшками, не буде також великої кулі та іншої додаткової ілюмінації на Театральному майдані.Наше ялинкове тріо буде прикрашено прикрасами патріотичної та духовної тематики, що будуть власноруч виготовлені дітьми та викладачами мистецьких закладів та гуртків громади", - йдеться в повідомленні.Ігор Поліщук відзначив, що жодних коштів міського бюджету на вищевказані цілі витрачено не буде.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію