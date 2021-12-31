Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку

Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку
Багато запитань надходить щодо новорічної ялинки та різдвяного містечка у Луцьку.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Цього року не буде традиційного прикрашання ялинки гірляндами та класичними новорічними іграшками, не буде також великої кулі та іншої додаткової ілюмінації на Театральному майдані.

Наше ялинкове тріо буде прикрашено прикрасами патріотичної та духовної тематики, що будуть власноруч виготовлені дітьми та викладачами мистецьких закладів та гуртків громади", - йдеться в повідомленні.

Ігор Поліщук відзначив, що жодних коштів міського бюджету на вищевказані цілі витрачено не буде.

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Теги: Луцьк, ялинка
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