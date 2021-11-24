На Волині затримали нелегального мігранта з Узбекистану

На Волині затримали нелегального мігранта з Узбекистану
На Волині тривають заходи спрямовані на протидію нелегальній міграції.

Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.

Сьогодні, 7 грудня, на території Ківерцівської територіальної громади працівниками Міграційної служби Волині спільно з Міграційною поліцією виявлено та затримано громадянина Республіки Узбекистан, 1981 року народження.

Як з’ясували міграційники, чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.

За вчинене правопорушення іноземця поміщено до Волинського ПТПІ.

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Теги: Волинь, нелегал, Узбекистан
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