На Волині затримали нелегального мігранта з Узбекистану
Сьогодні, 15:59
На Волині тривають заходи спрямовані на протидію нелегальній міграції.
Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
Сьогодні, 7 грудня, на території Ківерцівської територіальної громади працівниками Міграційної служби Волині спільно з Міграційною поліцією виявлено та затримано громадянина Республіки Узбекистан, 1981 року народження.
Як з’ясували міграційники, чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.
За вчинене правопорушення іноземця поміщено до Волинського ПТПІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Міграційній службі Волинської області.
Сьогодні, 7 грудня, на території Ківерцівської територіальної громади працівниками Міграційної служби Волині спільно з Міграційною поліцією виявлено та затримано громадянина Республіки Узбекистан, 1981 року народження.
Як з’ясували міграційники, чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.
За вчинене правопорушення іноземця поміщено до Волинського ПТПІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим
Сьогодні, 16:56
Розповіли, якою буде цьогоріч новорічна ялинка у Луцьку
Сьогодні, 16:21
На Волині затримали нелегального мігранта з Узбекистану
Сьогодні, 15:59
До 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП, який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку
Сьогодні, 14:35
Медіа