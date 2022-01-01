На Волині попрощалися із бойовим медиком Валентином Пігілієвим
Сьогодні, 16:56
Ковельчани прощаються з захисником, справжнім патріотом України Валентином Пігілєвим.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
"Він жив з нами в одному місті, ходив тими ж вулицями, радів кожному новому дню. Валентин навчався в ліцеях №3 та №7, обрав для себе дуже мирну і милосердну професію — медика. Отримав спеціальність “Лікувальна справа” у медичному коледжі.
У червні 2021 року підписав контракт на службу в ЗСУ. Був старшим бойовим медиком самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Під час виконання бойового завдання у ковельчанина сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої його серце зупинилось. Йому було всього 34 роки", - йдеться в повідомленні.
“Вій виносив з поля бою своїх побратимів, боровся за їх життя та був у найбільш гарячих точках російсько-української війни. Валентин пішов з життя, проте зберіг його сотням бійцям. Глибокі співчуття та повага родині, яка виховала Героя. Ми будемо пам’ятати кожного. Герої не вмирають. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!”, – сказав міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.
Про те, якою був людиною Валентин, пригадала його класний керівник Ніна Омельковець: “Якби потрібно було лише одним словом охарактеризувати цього хлопця, я б вибрала — доброта. Він ніколи не тримав зла та готовий був завжди прийти на допомогу. Валентин був дуже комунікабельним, життєрадісним, завжди був в оточенні однокласників та знайомих. Тому в такий важкий час він не зміг стояти осторонь і пішов туди, де потрібен був найбільше. Страшна втрата”.
У Валентина Пігілєва залишились батьки та шестирічний син.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
"Він жив з нами в одному місті, ходив тими ж вулицями, радів кожному новому дню. Валентин навчався в ліцеях №3 та №7, обрав для себе дуже мирну і милосердну професію — медика. Отримав спеціальність “Лікувальна справа” у медичному коледжі.
У червні 2021 року підписав контракт на службу в ЗСУ. Був старшим бойовим медиком самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Під час виконання бойового завдання у ковельчанина сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої його серце зупинилось. Йому було всього 34 роки", - йдеться в повідомленні.
“Вій виносив з поля бою своїх побратимів, боровся за їх життя та був у найбільш гарячих точках російсько-української війни. Валентин пішов з життя, проте зберіг його сотням бійцям. Глибокі співчуття та повага родині, яка виховала Героя. Ми будемо пам’ятати кожного. Герої не вмирають. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!”, – сказав міський голова Ігор Чайка під час громадянської панахиди.
Про те, якою був людиною Валентин, пригадала його класний керівник Ніна Омельковець: “Якби потрібно було лише одним словом охарактеризувати цього хлопця, я б вибрала — доброта. Він ніколи не тримав зла та готовий був завжди прийти на допомогу. Валентин був дуже комунікабельним, життєрадісним, завжди був в оточенні однокласників та знайомих. Тому в такий важкий час він не зміг стояти осторонь і пішов туди, де потрібен був найбільше. Страшна втрата”.
У Валентина Пігілєва залишились батьки та шестирічний син.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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